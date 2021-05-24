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Türkiye'de uygulanan miktarı 28 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam miktarı, saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı. Son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 205 bin 382 Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

24.05.2021, 20:14

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 57 bin 244, ikinci doz aşı 12 milyon 8 bin 440 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 65 bin 684 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 705 bin 583, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 907 bin 385, toplam 4 milyon 612 bin 968, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 319 bin 291, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 392, toplam 2 milyon 329 bin 683, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 75 bin 119, ikinci doz aşı sayısı 835 bin 164, toplam 1 milyon 910 bin 283 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 205 bin 382 Kovid-19 aşısı yapıldı.

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