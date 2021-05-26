  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ın "yanındayız" açıklaması sonrası Bakan Soylu'dan "Emrindeyiz" paylaşımı

'ın "yanındayız" açıklaması sonrası Bakan Soylu'dan "Emrindeyiz" paylaşımı

Son dakika haberi...Başkan 'ın İçişleri Bakanı 'ya destek açıklamaları sonrası Bakan Soylu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...' dedi.

Başkan Erdoğan'ın yanındayız açıklaması sonrası Bakan Soylu'dan Emrindeyiz paylaşımı

26.05.2021, 15:07

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...' dedi.

ERDOĞAN'DAN BAKAN SOYLU'YA DESTEK
Başkan Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız. Bu suçluları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" demişti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'ın "yanındayız" açıklaması sonrası Bakan Soylu'dan "Emrindeyiz" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.