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Haberler Gündem İyileştirmesi tamamlanan 6'ncı F-16 Hava Kuvvetlerine teslim edildi

İyileştirmesi tamamlanan 6'ncı F-16 Hava Kuvvetlerine teslim edildi

, yapısal iyileştirmesi tamamlanan 6'ncı F-16 Blok-30 uçağının da 'na teslim edildiğini duyurdu

İyileştirmesi tamamlanan 6'ncı F-16 Hava Kuvvetlerine teslim edildi
İHA

26.05.2021, 18:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021, 19:00

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan altıncı F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik" denildi.

Paylaşıma cevaben Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) hesabından yapılan paylaşımda ise, "F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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