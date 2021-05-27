Aşılamada yeni aşamaya geçiliyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta BioNTech firmasının kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de katılımıyla düzenlenen Bilim Kurulu basın toplantısında duyurduğu, 120 milyon dozluk aşı anlaşmasının ilk sevkıyatı Türkiye'ye ulaştı. Bakan Koca, aşılamada yeni aşamaya geçildiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurdu. Haziran'da teslim edilecek 30 milyon doz BioNTech aşısının ilk kısmının Türkiye'ye ulaştığını ifade eden Koca, 5 milyon doz BioNTech aşısının da önümüzdeki hafta ulaşacağını kaydetti.

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