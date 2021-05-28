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Başkan Erdoğan 'nde Kur'an okudu

öğrencileri için ’nde düzenlenen törene katılan Başkan Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan'ın torunu da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.

28.05.2021, 17:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021, 17:48

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

TORUNU HAFIZLIĞINI TAMAMLAYARAK İCAZET BELGESİNİ ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programda hafızlık kursunu tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini aldı. Başkan Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
Programa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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