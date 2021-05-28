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Haberler Gündem Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle

'nin yeni dizisi , bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 2. yeni bölümünde "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade" sözü dikkat çekiyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

28.05.2021, 20:36

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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