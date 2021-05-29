Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü kutladı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2021
Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Qcoc02KtM1
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