Ağar: Marinayı değil sağlığımı düşünüyorum

İÇİŞLERİ eski bakanı Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. Yalıkavak Marina'dan yapılan açıklamada, Ağar'ın 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi ve "Ancak Sayın Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyu ile paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz" denildi. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Ağar ise, "Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim" dedi.

'HERKES RAHATLASIN DİYE'

KONU Türkiye'nin gündemine gelmeden önce Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğini ifade eden Ağar, "Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce beyan etmiştim ben. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok. Marinayı değil sağlığımı düşünüyorum" diye konuştu.