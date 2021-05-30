“Ağustos’ta toplumsal bağışıklığa ulaşabiliriz”

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hesaplamalara göre, dünyada bağışıklık kazanma süresinin 2022 yılının Mart ayı gibi görüldüğünü belirtti. Türkiye ile ilgili de konuşan Dr. Savaşçı, "Aşılamada 1 milyonun üzerine çıkarsak o zaman biz bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz. Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor" dedi.

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