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Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan asker için Ağrı'da tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı'da tören düzenlendi.