Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Tören mangası tarafından askeri uçağa konulan Keleş'in naaşı, Ankara'ya uğurlandı.
Törene, Vali Osman Varol, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve kurum amirleri katıldı.
Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan asker için Ağrı'da tören düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.