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Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li öldürüldü

Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li öldürüldü

30.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

2016'DA ÖLDÜRÜLEN PKK'LI 2 KİŞİNİN CESETLERİ BULUNDU
HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli'de 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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