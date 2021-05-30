PANDEMİ nedeniyle uzun süredir gel-al ve paket servisle hizmet veren restoran ve kafeler, 1 Haziran tarihine kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti. 1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar umutla beklenirken, kafe ve restoranlar şimdiden hazırlıklarına başladı. Tam açılma beklentisi içerisinde olan kafe ve restoran işletmecileri bir yandan temizlik yaparken, bir yandan da işlerin artacağı düşüncesiyle personel arıyor.

DİĞER