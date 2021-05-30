Suriye’de DEAŞ baskınında yaralanan 2 kişi Türkiye’de

SURİYE'NİN El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 1 Türk güvenlik görevlisi ile 1 Suriye yerel polisi tedavi için Türkiye'ye getirildi. Operasyonu fark eden DEAŞ'lı teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 Suriye yerel polisi şehit olmuştu. Yaralanan Türk güvenlik görevlisi ile Suriye polisi bölgeden tahliye edildikten sonra Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

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