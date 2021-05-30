Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Okullar Ağustos'ta mı açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Telafi eğitimi olarak adlandırılan ve pandemi döneminin adeta eğitim dopingi olan programlara ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim, tatillerle ilgili de önemli son dakika açıklamalarında bulundu.



İşte Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından önemli başlıklar



OKULLARDA YA DA UZAKTAN TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bunun kararı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başında netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.





MEB OLARAK HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMİ İSTİYORUZ

Soru: Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi konusunda ne düşünüyor?

Bakan Selçuk: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda yani eylül gibi (yüz yüze eğitime) açmayı planlıyoruz.



KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada okullar ne zaman kapanacak sorusunu da yanıtlamış ve "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" demişti.





Nihai kararın 1 Haziran için belirlenen normalleşme planının da olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.



ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YAZ KAMPLARI GELİYOR

"Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı."



DEPREME DAYANIKLI OKULLAR…

Soru: 3 yıllık döneminizde uykularınızı kaçıran bir şey oldu mu?

Evet deprem konusu. Geceleri uykularımı kaçırır. Depreme dayanıklı okullar için büyük bir çalışma içindeyiz. Şu ana kadar 1350 okul yıkıldı. Örneğin İzmir'de depreme dayanıklı olmadığı için 52 okulu yıktık. Biz yıktıktan 1 ay sonra İzmir'de deprem oldu. Düşünün artık.

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