Temaslıların karantina süreleri tekrar uzatıldı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Yeni güncellemeye göre, yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkarıldı. Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek. Aşı olanlar ise Kovid-19 vakasıyla temasının olması durumunda, karantinası 7'nci gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise sonlandırılacak.

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