TSK yapılanması baskınında 7 FETÖ’cüye tutuklama

İSTANBUL merkezli 9 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 kişinin işlemleri tamamlandı. 15 kişiden 7'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olup serbest bırakılırken, 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda aranan 1 şüphelinin yurt dışına kaçtığının tespit edildiği öğrenildi.

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