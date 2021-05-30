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Haberler Gündem TSK yapılanması baskınında 7 FETÖ’cüye tutuklama

yapılanması baskınında 7 FETÖ’cüye tutuklama

TSK yapılanması baskınında 7 FETÖ’cüye tutuklama

30.5.2021

İSTANBUL merkezli 9 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 kişinin işlemleri tamamlandı. 15 kişiden 7'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olup serbest bırakılırken, 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda aranan 1 şüphelinin yurt dışına kaçtığının tespit edildiği öğrenildi.
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