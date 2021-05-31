Bakan Çavuşoğlu komşu ziyaretinde

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Nikos Dendias'ın daveti üzerine gittiği ve iki gün sürecek Yunanistan ziyareti dün başladı. Çavuşoğlu, dün mevkidaşı ile Atina'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Yunanistan'a hareketinde beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaret ve görüşmelerin Türkiye tarafından pozitif bir gündemle gerçekleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, bugün de Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek.

ÇAVUŞOĞLU, ilk olarak Batı Trakya'da Gümülcine ve İskeçe'de bulunan Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi ve merhum Dr. Sadık Ahmet'in mezarını da ziyarette bulundu. Ziyarette iki ülke ilişkilerinin kapsamlı olarak masaya yatırılması bekleniyor. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Batı Trakya konuları ve başta Lozan olmak üzere Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara ve hukuka aykırı politikaları gündemde olacak.