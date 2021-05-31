Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan ile aşıların karşılıklı tanınması kararı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmaktan mutluluk duyuyorum, Dendias'a daveti için teşekkür ediyorum. Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dendias ile görüşmelerimizde bölgesel konularda konuştuk.

Atina'da Somut iş birliği projelerini hayata geçirmek konusunda mutabık kaldık. Dendias'ın söylediği gibi aşı sertifikası konusunda mutabık kaldık. Biz de daha önce AB üyesi olan Macarista, Sırbıstan ve Bulgaristan ile anlaşmaya varmıştık. Bugün vardığımız bu mutabakt turizm sektörümüzde pozitif adımlar atacağız.

Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarımız var bunların uluslararası hukuk nezdinde çözülmesini istiyoruz. Her iki tarafında iradesi vardır. Türkiye

olarak Yunanistan ile ön koşulsuz görüşmeye her zaman hazırız.