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Haberler Gündem Emniyet'te 21 bin 526 atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet'te 21 bin 526 ve yer değiştirme işlemi yapıldı

, " genel çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet'te 21 bin 526 atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
AA

01.06.2021, 20:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021, 21:03

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

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