Kovid-19 aşıları karşılıklı tanındı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.

İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Dendias, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu da iki ülkenin bu konuda daha önce başka ülkelerle benzer anlaşmaları yaptığını belirterek, "Vardığımız mutabakat, karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte, özellikle turizm iş birliği konusunda artırmak istiyoruz" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülke arasındaki bütün konuların değerlendirildiğini ve görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.



'BÜTÜN KONULARI GÖRÜŞTÜK'

Dendias, "Bugün dostum ve mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile sadece ikili ilişkileri değil, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri konusunu da tartışma fırsatı bulduk. Görüşmemizin amacı, bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı.

Eğer bu mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşme yönünde ilerlemek istiyoruz. Bu çerçevede ekonomik iş birliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.



"S-400'LERİN KONTROLÜ BİZDE"

MEDYA temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, önemli açıklamalar yaptı. S-400'lerin yüzde 100 Türkiye kontrolünde olacağını aktaran Çavuşoğlu, "Biz baştan Ruslara da söyledik. Bu nedenle birçok teknisyeni Rusya'ya gönderdik. Herhangi bir Rus askeri Türkiye'de olmayacak. Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimizden de rahatsız olmamalı. Suriye savaşında Rejim uçağımızı Rus füzesi ile düşürmüştü. Suriye ve birçok ülkeye füze veriyorlar. Biz niye veriyorsunuz diye sorgulamadık" dedi.



"ERDOĞAN JOE BİDEN İLE GÖRÜŞECEK"

ÇAVUŞOĞLU, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi üzerine Başkan Erdoğan'ın NATO'da kendisi ile görüşeceğini belirtti. Çavuşoğlu, "Saat ve günü konusunda teyit bekliyoruz. Gerek Blinken ile gerekse diğer muhataplarda bizimle yakın çalışma arzusu var. Sorunları aşmak istiyoruz" dedi.