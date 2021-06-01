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Haberler Gündem Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek

'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek

'nın ilçesinde iki mahalle muhtarının hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar pazar günü yeni muhtar seçmek için sandık başına gidecek.

Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek

01.06.2021, 15:35

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi Muhtarı Salih Yıldırım ve Işıklar Mahallesi muhtarı Süleyman Baştürk'ün hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle her iki mahallede 924 seçmen yeni muhtarını seçmek için sandık başına gidecek. Toygar Mahallesi'nde vekaleten muhtarlık görevini yürüten Adan Menderes Girgin ile Yusuf Aşkın yarışacakken, Işıklar Mahallesi'nde ise Süleyman Erdoğan ve Sadık Demir yarışacak.

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