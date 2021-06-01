Restoran ve kafelere normalleşme müjdesi

Türkiye 1 Haziran ile birlikte yeni kademeli normalleşme dönemine geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pandemi sürecini ve kısıtlamaları görüştü. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından Erdoğan basın mensuplarının karşısına geçti. Son kabine toplantısının ardından çok sayıda müjde verdiklerini açıklayan Erdoğan, "Bugün Türkiye, halkına en büyük destekleri sağlayan ülkelerin başında geliyor.

Ekonomimiz de yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Bu durum, yatırımların devam ettiğinin ve istihdamların artacağının göstergesidir" dedi.



HAZİRAN'DA AŞI SEFERBERLİĞİ

Haziran ayını tam manasıyla aşı seferberliğine dönüştüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Mümkün olan en yüksek sayıda miktar aşının ülkemize getirilip uygulanması için yoğun çalışma içerisindeyiz. İnsanlarımızı evlerde uzun süre tutmanın anlamsız olacağını dikkate alıyoruz. Kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için alıyoruz. Bugün yarından itibaren devreye girecek yeni kararlar aldık. Kendimizi tamamen soyutlayamayacağımıza göre ülkemizin bu tehditlerle yüzleşmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



SADECE PAZAR GÜNÜ YASAK

Erdoğan daha sonra bugünden itibaren hayata geçirilen yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sadece Pazar günü ile sınırlandırılacağını ifade eden Erdoğan, restoran ve kafelerin ise masaya servis yapacak şekilde saat 21.00'a kadar çalışabileceğini, paket servisin ise saat 24.00'a kadar yapılabileceğini aktardı. Halı saha ve spor salonlarının açılacağını, üniversitelerin ise akademik takvimlerine 13 Eylül'de başlayacağını aktaran Erdoğan, yeni kararların tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, "1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" ifadelerini kullandı.



İŞTE YENİ KARARLAR

● Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve Cumartesi 05.00- 22.00 arasında devam edecek .

● Restoran ve kafeler 21.00'a kadar masaya servis yapabilecek.

● Halı saha, spor salonu ve lunaparklar sabah 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

● Nikah ve düğünler belirtilen saatler dahilinde yapılabilecek.

● Üniversiteler 13 Eylül tarihinde eğitime başyalacak.

● Kamuda esnek çalışma devam edecek.



SPORCULARA ÖZEL TEŞEKKÜR

KONUŞMASININ başında sporda başarı yakalayan takımları ve sporcuları tebrik eden Erdoğan, "Euroleague şampiyonluğunu şehitlerimize armağan eden Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı da bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.



'SAHTE GÜNDEMLERİN ESİRİ OLMAYACAĞIZ'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Türkiye üzerinde oynanan oyunlara da değindi. Erdoğan, "Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Normalleşme nasıl olacak? Başkan Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı