Selçuk Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü Kılıçdaroğlu açacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı Efes Tarlası Yaşam Köyü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından tanıtıldı.

Başkan Sengel, "Burası bizim gözbebeğimiz.

Umuyoruz ki Türkiye için de örnek olacak. Efes Tarlası Yaşam Köyü, yaşamın doğal akışını alkışlayan bir köy. Bu alkışa herkesi davet ediyoruz" dedi.

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