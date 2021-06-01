CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı Efes Tarlası Yaşam Köyü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından tanıtıldı.
Başkan Sengel, "Burası bizim gözbebeğimiz.
Umuyoruz ki Türkiye için de örnek olacak. Efes Tarlası Yaşam Köyü, yaşamın doğal akışını alkışlayan bir köy. Bu alkışa herkesi davet ediyoruz" dedi.
Başkan Sengel, "Burası bizim gözbebeğimiz.
Umuyoruz ki Türkiye için de örnek olacak. Efes Tarlası Yaşam Köyü, yaşamın doğal akışını alkışlayan bir köy. Bu alkışa herkesi davet ediyoruz" dedi.
Selçuk Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü Kılıçdaroğlu açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.