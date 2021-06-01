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Son dakika: 'nden aşısına onay

Son dakika... , 'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı 'ın acil kullanımına onay verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi.

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac aşısına onay

01.06.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021, 17:54

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanımı devam eden Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

DSÖ, Sinovac aşısı için 18 yaş üzeri yetişkinlerde kullanımına onay verirken aşılamanın ikinci dozu için 2 ila 4 hafta aralık belirledi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısı için üst bir yaş sınırı belirlenmediği zira eldeki verilere göre aşının yaşlı bireylerde de koruyuculuk sağladığının kanıtlandığı ifade edildi.

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