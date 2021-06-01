Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac aşısına onay

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanımı devam eden Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.
DSÖ, Sinovac aşısı için 18 yaş üzeri yetişkinlerde kullanımına onay verirken aşılamanın ikinci dozu için 2 ila 4 hafta aralık belirledi.
DSÖ tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısı için üst bir yaş sınırı belirlenmediği zira eldeki verilere göre aşının yaşlı bireylerde de koruyuculuk sağladığının kanıtlandığı ifade edildi.Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? MHRS aşı randevusu alma Aşı nasıl bulundu? 7/24'te dinle Son dakika: Bakan duyurdu! 40 yaş üstüne aşı imkanı
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