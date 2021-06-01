‘Tüm çabamız eğitimde fırsat eşitliği için’

Pandemide dijital eğitim dönüşümünün ele alındığı etkinlikte konuşan Bakan Selçuk, "Vizyon belgemizde de altını çizdiğimiz eğitimimizin olmazsa olmazlarından fırsat adaleti sağlama misyonuyla hareket ediyoruz.

Eğitimde fırsat adaleti Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde yer alan nitelikli eğitim maddesinin de ana fikrini oluşturuyor" dedi. Öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış biçimini kazanmasının en önemli öncelikleri olduğunu da ifade eden Selçuk, "Okullarımızda robotik, ahşap, seramik, teknoloji gibi alanlarda yaklaşık 10 bin tasarım beceri atölyesi açtık. Hedefimiz 50 bin okula 100 bin atölye kurmak" diye konuştu.



'EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'

Webinarın açılış konuşmasını ise Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş yaptı. Dünyada eğitimin önündeki en önemli engellerden birinin fırsat eşitsizliği olduğuna dikkat çeken Gebeş, "Bunlardan en önemlisi eğitim alanındaki eşitsizliktir. Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğunu göstermektedir" diye konuştu.