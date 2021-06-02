“Aşılar gelirse Haziran’da 20 yaşa kadar ineriz”

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" dedi. Koca, "Uğur Şahin ile görüşmemizde 12 milyon doz aşı için ihracat izni aldığını söyledi. Bu haftadan itibaren, gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey göndereceklerini bildirdiler. Uğur Hoca'nın söylediği şekilde 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse, Haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 60 ÖNEMLİ

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin Ekim'de maske takmanın bırakılabileceği açıklamalarına ilişkin Koca, bunun için genel bağışıklığı sağlayabilecek şekilde toplumun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini dile getirdi. Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Bakan Koca, "BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz" dedi.

CORONAVAC'A İZİN

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanılan Çinli Sinovac'ın 'CoronaVac' aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. CoronaVac'ın 18 yaş üstü yetişkinler için kullanılmasının uygun olduğu ve 2 ila 4 hafta sonra ikinci dozun önerildiği bildirildi.