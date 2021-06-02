Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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