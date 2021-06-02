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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...

Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...

Başkan ’ın ’nde gerçekleşen özel yayınında arkasında bulunan ve 9’u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin ’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...

02.06.2021, 15:05

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar: Cuma günü müjdeyi vereceğiz

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