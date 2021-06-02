Korona teşhisini 10 saniyeye düşüren buluş

BİLKENT Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Türk bilim insanlarının geliştirdiği, koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden tanı sistemi, İstanbul'da 600 kişide uygulandı. Sistemi geliştiren 4 bilim insanından Dr. Ali Aytaç Seymen, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD'ndaki çalışmalarda yüzde 99 duyarlılık ve özgüllük değerlerine ulaştık. En düşük viral yüklerde dahi yüzde 97'yi yakaladık" dedi.

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