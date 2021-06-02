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Haberler Gündem Korona teşhisini 10 saniyeye düşüren buluş

teşhisini 10 saniyeye düşüren buluş

Korona teşhisini 10 saniyeye düşüren buluş

2.6.2021

BİLKENT Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Türk bilim insanlarının geliştirdiği, koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden tanı sistemi, İstanbul'da 600 kişide uygulandı. Sistemi geliştiren 4 bilim insanından Dr. Ali Aytaç Seymen, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD'ndaki çalışmalarda yüzde 99 duyarlılık ve özgüllük değerlerine ulaştık. En düşük viral yüklerde dahi yüzde 97'yi yakaladık" dedi.
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