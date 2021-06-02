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Haberler Gündem Öğretmenler için flaş aşı kararını Bakan Koca açıkladı

için flaş kararını Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı , 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Öğretmenler için flaş aşı kararını Bakan Koca açıkladı
AA

02.06.2021, 19:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 20:11

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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