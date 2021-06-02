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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Mayıs vaka sayıları

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! vaka sayıları

Son dakika... 'de son 24 saatte 224 bin 150 -19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Mayıs vaka sayıları

02.06.2021, 19:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 19:45

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Yeni normalleşme sürecinin ikinci gününde 224 bin 150 test yapılırken 7 bin 181 vaka belirlendi. Hasta sayısı 586 oldu. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 7 bin 372'ye yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 372 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 213 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

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