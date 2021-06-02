Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Mayıs vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Yeni normalleşme sürecinin ikinci gününde 224 bin 150 test yapılırken 7 bin 181 vaka belirlendi. Hasta sayısı 586 oldu. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 7 bin 372'ye yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR





İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 372 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 213 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

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