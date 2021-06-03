Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması!

Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay içerisinde tamamlanacak.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını belirten Bakan Selçuk, bu ay içerisinde eğitim çalışanlarının tamamlanacağını söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öte yandan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik de bir açıklama yaparak, ''Eylül'de açmayı planlıyoruz ama riski gördüğümüzde, bilimsel veriler oldugunda tekrar kapatırız'' dedi.