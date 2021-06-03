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Haberler Gündem Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması!

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması!

Bakanı , bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması!

03.06.2021, 11:32

Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay içerisinde tamamlanacak.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını belirten Bakan Selçuk, bu ay içerisinde eğitim çalışanlarının tamamlanacağını söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öte yandan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik de bir açıklama yaparak, ''Eylül'de açmayı planlıyoruz ama riski gördüğümüzde, bilimsel veriler oldugunda tekrar kapatırız'' dedi.

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