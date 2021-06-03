LGS’ye girecek ögrenciler ve refakatçilerine muafiyet

İÇİŞLERİ Bakanlığı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu bir genelge yayınladı. Genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçilerinin 07.00-15.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.