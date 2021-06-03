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Haberler Gündem LGS’ye girecek ögrenciler ve refakatçilerine muafiyet

’ye girecek ögrenciler ve refakatçilerine muafiyet

LGS’ye girecek ögrenciler ve refakatçilerine muafiyet

3.6.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu bir genelge yayınladı. Genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçilerinin 07.00-15.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.
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