İÇİŞLERİ Bakanlığı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu bir genelge yayınladı. Genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçilerinin 07.00-15.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.
LGS’ye girecek ögrenciler ve refakatçilerine muafiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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