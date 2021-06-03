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Son dakika: Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı 'ın görüşme tarihi belli oldu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe arasında gerçekleşecek kritik görüşmenin tarihi tarafından açıklandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşme tarihi belli oldu

03.06.2021, 17:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021, 17:51

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği tarihin 14 Haziran olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden, ikili ve bölgesel meselelerin tamamını görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek." dedi.

Daha önce 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.

Beyaz Saray, Biden'ın görüşme takvimini açıklayarak 14 Haziran'da Başkan Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Gün içinde Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurmuştu.

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