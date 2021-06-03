Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Haziran verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta bin 219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.



GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

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