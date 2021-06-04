Başkan Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılım gerçekleştirdi.

Denizkurdu 2021 tatbikatı 25 Mayıs'ta birlik ve gemilerin limanlarından hareketinin ardından başladı. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılım gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." dedi.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TSK 2200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor. TSK içindeki hainlerinden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.

Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.



Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlimizi tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz."