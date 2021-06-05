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Haberler Gündem Azerbaycan'dan Türk vatandaşları için flaş seyahat kararı

'dan Türk vatandaşları için flaş kararı

Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla 'a edebilecek. 18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi talep edilecek.

Azerbaycan'dan Türk vatandaşları için flaş seyahat kararı

05.06.2021, 16:15

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı, Kovid-19'dan iyileştiğine dair resmi belge veya uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi istenecek.

18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi talep edilecek.

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