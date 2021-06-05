Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şair Cahit Irgat'ın Ağaç şiirinden "Ağacım, dört kol çengi kıyamet Her dalımda bir memleket Uzar kollarım uzar Taşımda toprağımda bereket Köklerimden başlar hürriyet..." dizelerini paylaşarak "Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında şiiri okuduğu video ile yapılan çalışmalara ilişkin veriler de yer aldı.
"Ağacım, dört kol çengi kıyamet— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2021
Her dalımda bir memleket
Uzar kollarım uzar
Taşımda toprağımda bereket
Köklerimden başlar hürriyet..."
Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz. #DünyaÇevreGünü pic.twitter.com/M8dboMTnnb
Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şiir paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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