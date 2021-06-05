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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şiir paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Günü için paylaşımı

Başkan , 5 Haziran Günü mesajında "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ın Ağaç şiirini seslendirdi.

Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şiir paylaşımı

05.06.2021, 11:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şair Cahit Irgat'ın Ağaç şiirinden "Ağacım, dört kol çengi kıyamet Her dalımda bir memleket Uzar kollarım uzar Taşımda toprağımda bereket Köklerimden başlar hürriyet..." dizelerini paylaşarak "Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında şiiri okuduğu video ile yapılan çalışmalara ilişkin veriler de yer aldı.

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