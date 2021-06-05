Korona tablosunda sevindiren düşüş

TÜRKİYE'DE korona vakalarındaki düşüş dün de devam etti. Tabloya göre, 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısının uzun bir aranın ardından 100'ün altına indiği ve ölüm sayısının 94 olduğu açıklandı. İyileşen kişi sayısı ise, 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

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