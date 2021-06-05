Sınav stresine yenik düşmeyin

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin uzun süredir beklediği ve hazırlandığı gün sonunda geldi. Yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bu yıl korona virüs pandemisiyle birlikte yaşamaya alışan öğrencilerin kaygı dozunda artışa neden oldu. Sınav öncesi yaşanan normal ve işlevsel kaygı duygusunun, sınava hazırlanmayı motive ederek başarıya ulaşmak için istekli olmayı sağladığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, işlevsiz kaygının ise motivasyon düşüren, bilgi düzeyine güveni azaltıcı bir duygu olduğuna dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA BELİRTİ VAR

Sınav anksiyetesinin belirtilerini anlatan Burçin Deniz, "Sınav anksiyetesi, endişe, tedirginlik, başarısızlık korkusu gibi duygusal, 'yapamayacağım, sınav kötü geçecek' gibi düşünsel ve terleme, titreme, çarpıntı, mide bulantısı, karın ağrıları gibi fiziksel belirtiler verir. Kişide dikkat dağınıklığı, sınavın içeriğine değil kendine odaklanma, anlama güçlüğü, bilgiyi hatırlama-organize etmede güçlük oluşturur ve öğrencinin performansında düşüşe neden olur. Sınavın sonucundan çok sürece odaklanmak gerekir. Sınav sonrasını düşünmemek daha iyi olur. Kişinin sınav öncesi bilgi ve becerisine güvenmesi gerekir" dedi.

BİR STRATEJİ BELİRLEYİN

Psikolog Burçin Deniz, öğrencilerin sınava girmeden önce sınav stratejisi belirlemesinin faydalı olacağını söyleyerek, "Size verilen sınav süresini ne kadar verimli kullanabiliyorsunuz? Hangi alandaki soruları daha kolay ve kısa sürede yapıyorsunuz? Hangi alandaki sorulardan başlarsanız ve alanlar arasında nasıl bir sıralama yaparsanız veriminiz artar? Sınav kağıdında kaydırma yapma durumunu azaltmak için nasıl yollar izleyebilirsiniz? Bu sorulara verilecek cevaplarla belirlenen strateji, sınavda öğrencilere yardımcı olacaktır. Gerçekçi ve olumlu düşünceler belirleyin. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın, performansınızı o anki koşullarınıza göre değerlendirin" diye konuştu.

NASIL YAPILACAK?

LGS' de 90 soru yer alıyor ve bu soruları cevaplaması için öğrencilere 155 dakika süre veriliyor. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleşiyor. Sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, Sayısal bölümde ise 40 soru için 80 dakika süre veriliyor. İki oturum arasında ise 45 dakikalık mola var. Sınavda öğrenciler 8. sınıf konularından sorumlu tutulacak. Test şeklindeki sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.