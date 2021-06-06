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Başkan Erdoğan duyurdu: PKK'ya ağır darbe!

Son dakika haberi...Başkan , PKK'nın üst düzey isminin öldürüldüğünü duyurdu. Erdoğan, 'Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “" kod adlı Selman Bozkır, dün ’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.' ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
AA

06.06.2021, 16:45 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021, 17:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum.

Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

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