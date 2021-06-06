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Başkan Erdoğan'dan sınavına girecek öğrencilere mesaj

Bugün gerçekleşecek olan sınavı öncesi Başkan , öğrenciler için bir mesaj yayımlandı. Başkan Erdoğan mesajında, 'İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

06.06.2021, 08:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrenciler için mesaj yayımlayarak sınavda başarılar diledi. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı

İŞTE O MESAJ;

"Sevgili genç kardeşim,

Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin.

Değerli velilerimiz,

Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

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