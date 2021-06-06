Denizlerimiz bu beladan kurtulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat verdiğini açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

MİLLET BAHÇELERİ NEFES OLDU

Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, Millet Bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da insanlarımıza adeta nefes borusu olmuştur. Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz. 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvamıştık. 61'ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi yapım aşamasında. 183 millet bahçemiz ile ilgili çalışmalar ise ihale aşamasındadır. İnşa ettiğimiz her millet bahçesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Çoğu millet bahçemiz insanlarımıza yürüme mesafesinde, depremlerde toplanma alanı olarak hizmet sunabilecek. Uzun Mehmet Camii ile birlikte oradan itibaren Karadeniz sahilini kordon boyu olarak bitirecek bir projeyi de hayata geçireceğiz.

ÇEVRE VE YEŞİL BİZİM İŞİMİZ

İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı. Ağaç ithal ederek 10 yaş 15 yaş grubundan ağaçlarla orta şeritleri ve yol kenarlarını döşedik. Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları milletimize kapatan anlayışı silmekle kalmadık, şehirlerimizi çok daha yeşil alanla buluşturduk. Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız.

BAKANIMA TALİMAT VERDİM

Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj belasından denizlerimizi temizleyeceğiz. Benim korkum Karadeniz. Karadeniz'den yayılır Marmara'ya gelirse bu bela büyür.

ÇEVRE YATIRIMLARINA DESTEK ARTACAK

ŞEHİRLERDE bisiklet kullanımını teşvik ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Tıpkı Konya gibi. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını artırıyoruz. Bisiklet Yolu Master projemiz tamamlandığında Edirne'den Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde bisikletle gidebilecektir. Pendik ve Kartal'ı metan gazı tehlikesinden biz kurtardık. Katı atık toplama tesislerimiz nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor. Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten bin 175'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok farklı alanda kullanma ihtimali doğmuştur. Bu tür yatırımları destekliyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN'

İSTANBUL, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman'daki 10 ayrı millet bahçesini hizmete açan Erdoğan, "Van, Niğde, Batman'daki atık su artıma, Artvin'deki içme suyu tesislerinin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Kaş, Pendik, Kulu ve Seydikemer'deki bisiklet yollarının resmi açılışını yapıyoruz. Toplam 814 milyon lirayı bulan yatırımla tesisleri halkımızın istifadesine sunmuş oluyoruz. Muğla'da 34 mavi bayraklı halk plajımız, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanı ile ilgili çalışmaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin şehirlerimiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.