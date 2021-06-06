İzmir sıfıra yaklaştı

KOVİD-19 salgınında ikinci dalgadan en fazla etkilenen iller arasında yer alan ve kısa bir süre öncesine kadar yüksek vaka sayılarının yaşandığı İzmir'deki tedbirler ve kısıtlamalar sonuç verdi. Kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan itibaren İzmir'de korona virüs vakaları her geçen gün azalıyor.

Kentte salgınla mücadele konusunda kat edilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Vali Yavuz Selim Köşger, son olarak Cuma günkü rakamlarla İzmir'in başarısının netleştiğini kaydetti. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Köşger, "İzmir'de 2020 Kasım ayında günlük 5 binlere ulaşan vaka sayısı Mart ayında 3 binlere, 4 Haziran'da ise 148'e düştü. Günlük vefat sayısı da 90'lardan 4'e indi" dedi.

İKNA TİMİNE GEREK YOK

TÜRKİYE 'risk haritası'nda her geçen gün daha iyiye giden İzmir'de aşı ikna timi kurmaya gerek kalmadığını kaydeden Köşger, "Çünkü İzmir sırası geldiğinde aşı olma oranlarında da Türkiye'nin en başarılı illeri arasında. Bu nedenle ikna timi kurmaya bile gerek kalmadı. Kentimizde aşı ikna timi kurulmaya gerek kalmaması sevindirici. Böyle devam edersek yakında vaka sayısını sıfırlarız. Rakamların daha da düşmesi ve can kaybının sıfıra inmesi için sağlık ordumuz çalışmaya devam ediyor" dedi.

TEDBİRLER MEYVESİNİ VERDİ

İZMİR'DE alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonrası yaşanan büyük düşüş korona virüs haritasına da yansıdı. Daha önce neredeyse tamamen kırmızıya bürünen virüs haritasındaki renk değişikliği sevindirdi. Vaka sayılarındaki düşüş Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasındaki risk yoğunluğu haritalarına yansıdı.

FATİH ŞENDİL