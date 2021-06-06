İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2021 Mayıs ayında 10'u sözde üst düzey olmak üzere 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ terör örgütü mensubudur" dedi. Ayrıca terör örgütlerine yardım/ yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 696 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Çataklı, "Bunlardan 235'i tutuklanmıştır. Ve Mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.
Mayıs’ta 15 terör eylemi engellendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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