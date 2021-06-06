Mayıs’ta 15 terör eylemi engellendi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2021 Mayıs ayında 10'u sözde üst düzey olmak üzere 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ terör örgütü mensubudur" dedi. Ayrıca terör örgütlerine yardım/ yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 696 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Çataklı, "Bunlardan 235'i tutuklanmıştır. Ve Mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

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