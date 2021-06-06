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Haberler Gündem ‘Ordubozanlar’a rest!

‘Ordubozanlar’a rest!

Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi, ’nın ’deki “seçkin gözlemci günü” faaliyetlerine katıldı. Tatbikatta Bakan Akar’ı taşıyan sancak gemisi için tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı.

‘Ordubozanlar’a rest!

6.6.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ordusunu ve komuta kademesini hedef alanlara çok sert çıktı. Komuta kademesi ile birlikte Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip eden Bakan Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nin tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler" dedi.

MAVİ VATAN VURGUSU
TSK'NIN 3 kıtada kahramanca mücadele verdiğini ve büyük başarı ortaya koyduğunu ifade eden Akar, Mavi Vatan vurgusu yaptığı açıklamasında, "Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz" ifadelerini kullandı.

'VİCDAN SAHİBİ HERKES SORGULAMALI'
Konuşmasında Libya'da darbeci Hafter'e yapılan silah desteğini de eleştiren Akar, bu kadar askeri teçhizatın Hafter güçlerinin eline nasıl geçtiği sorusunu, akıl vicdan sahibi ve Libya'nın istikrarını isteyen herkesin sorması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Tüm provokatif girişimlere rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir.

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