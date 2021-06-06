Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 6 Haziran virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 482'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 164'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 287 bin 980'e yükseldi.

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 154 160 bin 774'e yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 455bin 452'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 96 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

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