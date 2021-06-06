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Haberler Gündem Terör destekçilerinin malvarlıkları donduruldu

Terör destekçilerinin malvarlıkları donduruldu

Terör destekçilerinin malvarlıkları donduruldu

6.6.2021

BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın malvarlıkları donduruldu.
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