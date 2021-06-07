Son dakika: AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.45'te başladı.
Son dakika haberi...AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.45'te başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.45'te başladı.
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