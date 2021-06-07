Haberler Gündem Son dakika: Yargıtay'dan flaş HDP talebi

Son dakika: Yargıtay'dan flaş HDP talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. İddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili için de siyasi yasak isteniyor.

AA 07.06.2021, 18:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021, 18:27