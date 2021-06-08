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Haberler Gündem Tehditler savuran Şık’a soruşturma açıldı

Tehditler savuran Şık’a soruşturma açıldı

Tehditler savuran Şık’a soruşturma açıldı

8.6.2021

HDP'DEN milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP'li Ali Kenanoğlu'yla birlikte İstanbul Kadıköy'de eylem yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal tehditlerde bulundu. Katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yapan Şık'a sosyal medyadan tepki yağdı. Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da resen soruşturma başlatıldı.

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